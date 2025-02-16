Beşiktaş uçuyor

Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 2-1 devirmeyi başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, Rafa Silva'nın kaptırdığı topla geriye düştü. 17'de topu kapan Vişça, Banza'yı gördü. Golcü oyuncu da düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından oyunun kontrolüne ortak olan bordo-mavililer ilk yarıda skoru korumayı başardı. Ancak ikinci devreye hızlı giren taraf ev sahibi Beşiktaş oldu ve gol de gecikmedi.

BU SEZON BİR İLKİ BAŞARDI

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sol kanattan gelen Kongolu Masuaku'nun pasında Rafa Silva köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve maça dengeyi getirdi. 65'te Rashica'nın ortasında Batagov'a çarpan top kaleci Uğurcan'ı yanılttı. Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş bu sezon resmi maçlarda altıncı kez ilk yarıyı geride kapatırken ilk kez kazanmayı başardı. Göztepe'nin önünde 5. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, üçüncü Samsun ile de farkı 5 puana indirdi. Ayrıca evindeki yenilmezlik serisi de 5 maça çıktı.

GEDSON DOMİNE ETTİ

Beşiktaş'ın orta alandaki yıldızı Gedson Fernandes, dünkü karşılaşmada orta alanı domine etti. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Portekizli futbolcu sahanın en iyilerinden birisi oldu.

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Beşiktaş, Ağustos 2013 ve Aralık 2014'ten sonra ilk kez Trabzonspor'u üst üste iki iç saha maçında da yendi.

KARTAL'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta oynanan Sivas maçına göre dün kadroda tek bir değişikliğe gitti. Sarı kart cezasını tamamlayan Portekizli Rafa Silva'yı, Trabzonspor önünde ilk 11'e koyan Norveçli çalıştırıcı, Muçi'yi kulübeye çekti.

RASHICA: SOLSKJAER GÜVENİYOR

Batagov'un kendi kalesine attığı golde ortayı yapan Rashica maç sonunda şöyle konuştu: "Hepimize güveniyor hocamız. Geldiğinden bu yana kendisi ve ekibi bu pozitif enerjiyi bize yansıttılar. Her gün bize tam destek gösteriyorlar."

TARİHTE BİR İLK!

İlk yarısını geride kapattığı maçta Trabzonspor'u deviren Beşiktaş, adını tarihe yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'u ilk yarısını geride kapattığı bir maçta mağlup etti.

CIRO BOŞ GEÇTİ

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan Ciro İmmobile, ligdeki son 4 maçı da boş geçti. Trabzonspor karşısında Batagov'un kendi kalesine attığı golde topu Milot Rashica ile buluşturan isim olan İtalyan yıldız, forvette yalnız kaldı.