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Haberler Beşiktaş Amir ipten aldı

Amir ipten aldı

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Amir ipten aldı

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha, 61'de Chamberlain'in yerine girdi. Son dakikalarda Zubkov'un altı pastaki şutuna sırtıyla set çekip mutlak golü önledi.

EVİME DÖNDÜM MUTLUYUM

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Amir Hadziahmetovic, evine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Amir, "Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puandı. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz" dedi.

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