Kartal ara vermedi

Süper Lig'de yarın ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta çalışmalar ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayarak taktiksel çift kale maçlarla sona erdi. Yeni transfer Ricardo da ilk idmanına çıktı.