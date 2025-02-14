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Haberler Beşiktaş Kartal ara vermedi

Kartal ara vermedi

Süper Lig'de yarın ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta çalışmalar ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Kartal ara vermedi

Süper Lig'de yarın ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta çalışmalar ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayarak taktiksel çift kale maçlarla sona erdi. Yeni transfer Ricardo da ilk idmanına çıktı.

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