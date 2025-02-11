  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Nereye geldiğimi biliyorum

Nereye geldiğimi biliyorum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, siyah beyazlıların genç yıldızları Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nereye geldiğimi biliyorum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, siyah beyazlıların genç yıldızları Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi. Siyah beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arroyo; "Nereye geldiğimi biliyorum" açıklamasında buludu. 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu kanat oyuncusu, sözlerinin ardından Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ile tokalaştı.

ARROYO: TARZIM VE İDOLÜM VINICIUS JR.

Arroyo, çok teklif almasına rağmen siyah-beyazlıları tercih ettiğini belirterek "Çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Her kulvarda zaferler kazanmayı hedefliyorum. Oyun tarzından bahseden Arroyo, Real Madridli Vinicius Junior'ı "idol" gördüğünü aktararak "Top sürme ve şut özelliklerim, asistlerim var. Sağ kanatta oynamayı daha çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmanın "ayrıcalık" olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Burada olmak benim için çok güzel tecrübe olacak. Deneyimli hocamız var" dedi.

G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
O pozisyon ile ilgili 2 flaş iddia! VAR'ın önerisi...
DİĞER
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebeklerine verdiği isim sosyal medyanın diline düştü! "Çaykaralısın ama ismin..."
Başkan Erdoğan Malezya'da! Resmi törenle karşılandı
Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber!
G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallorca son dakikada yıkıldı! Mallorca son dakikada yıkıldı! 01:08
Mallorca son dakikada yıkıldı! Mallorca son dakikada yıkıldı! 01:07
G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı! G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı! 01:02
Güneş'ten Eren Elmalı ve G.Saray sözleri! Güneş'ten Eren Elmalı ve G.Saray sözleri! 01:02
Trabzonspor İ.Eyüpspor'u tek golle geçti! Trabzonspor İ.Eyüpspor'u tek golle geçti! 01:02
Frankowski İstanbul’a geldi! Frankowski İstanbul’a geldi! 01:02
Daha Eski
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 01:02
İkas Eyüpspor penaltı kazandı! İkas Eyüpspor penaltı kazandı! 01:02
Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber! 01:02
Galatasaray Frankowski transferini resmen açıkladı Galatasaray Frankowski transferini resmen açıkladı 01:02
Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı 01:02
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Beşiktaş'tan sürpriz transfer! 01:02