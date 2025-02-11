Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, siyah beyazlıların genç yıldızları Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi. Siyah beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arroyo; "Nereye geldiğimi biliyorum" açıklamasında buludu. 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu kanat oyuncusu, sözlerinin ardından Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ile tokalaştı.

ARROYO: TARZIM VE İDOLÜM VINICIUS JR.

Arroyo, çok teklif almasına rağmen siyah-beyazlıları tercih ettiğini belirterek "Çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Her kulvarda zaferler kazanmayı hedefliyorum. Oyun tarzından bahseden Arroyo, Real Madridli Vinicius Junior'ı "idol" gördüğünü aktararak "Top sürme ve şut özelliklerim, asistlerim var. Sağ kanatta oynamayı daha çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmanın "ayrıcalık" olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Burada olmak benim için çok güzel tecrübe olacak. Deneyimli hocamız var" dedi.