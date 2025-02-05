Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kırklareli maçını kazanıp 2'de 2 yaptıkları için mutlu olduklarını söylerken, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Norveçli teknik adam, "Sakat oyuncular var. Giden oyuncular var ve realist davranmak zorundayız. Oyuncu arıyoruz. Kulüp daha önce çok fazla para harcadı. Bu yüzden akıllı olmalıyız. Doğru oyuncuları buraya getirmeliyiz. Başkanımız çok çalışıyor. Önemli bir sezondayız. Ligde daha yukarı gelmemiz gerekiyor. Kupayı almamız gerekiyor. Tabii ki planlarımız doğrultusunda bir şeyler olacak" dedi. Solskjaer, genç oyuncuların forma giymesi konusunda da oynamaları için elinden geleni yapacağının altını çizdi.