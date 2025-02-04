Sörloth operasyonu

BEŞIKTAŞ'TA tüm gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Kartal'ın hedefinde Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth olduğu iddia edildi. Takıma golcü transferinin şart olduğunu belirten Teknik Direktör Solskjaer, Beşiktaşlı yöneticilere Türkiye tecrübesi olan Sörloth'u kadroda görmek istediğini iletti. Beşiktaşlı yöneticiler de İspanyol kulübüyle yaptığı ilk görüşmede olumlu geri dönüş aldığı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak için 29 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışıyor.