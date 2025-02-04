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Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde rakipsiz! Lorenzo Insigne...

Beşiktaş transferde rakipsiz! Lorenzo Insigne...

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş'ın gündeminde Lorenzo Insigne vardı. Siyah beyazlılara transferde müjdeyi Çizme basını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 14:05
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş transferde rakipsiz! Lorenzo Insigne...

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, kanat oyuncusu takviyesi için harekete geçti. Siyah beyazlılar, Napoli'nin eski yıldız oyuncusu olan ve şu anda MLS ekiplerinden Toronto FC'de forma giyen Lorenzo Insigne için kollarını sıvadı.

Gianluca Di Marzio'nun servis ettiği transfer operasyonundan Beşiktaş'a müjdeyi DAZN verdi. Insigne'nin Avrupa'da transfer döneminin bitmesine çok az bir zaman kala İspanyol ekibi Real Valladolid'den gelen teklifi reddettiği açıklandı.

33 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen tek kulüp olarak Beşiktaş'ın kaldığı belirtildi.

Türkiye'de transfer döneminin bitiş tarihine kadar (11 Şubat) Beşiktaş'ın oyuncu için sürdürdüğü girişimleri hızlandırması bekleniyor.

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