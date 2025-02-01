Onuachu yola çıktı

Beşıktaş, Southampton forması giyen golcü futbolcu Paul Onuachu için görüşmelerini sürdürse de henüz resmi bir teklif yapılmadı. Başkan Serdal Adalı'nın, Teknik Direktör Solskjaer ile de görüştükten sonra son kararını vereceği öğrenildi. Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Birçok bölge için geniş bir oyuncu listesi hazırlayan siyah-beyazlılarda öncelik ise mevcut kadrodaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak. Kartal, yabancı çıkışı yaptıkça yeni transferlerini açıklamayı planlıyor.

İLK TEMAS ADALI İLE

BEŞIKTAŞ'IN transfer hedefleri arasında bulunan oyunculardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da top koşturan Onuachu. Başkan Serdal Adalı, 30 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi 15 gün önce gerçekleştirdi. Siyah- beyazlı kulübün başkanı, golcü futbolcuyla ilgilendiklerini ancak ilk aşamada futbolcu satışı yapmaları gerektiğini belirtti. İlk görüşmenin ardından iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapılsa da transferde resmi teklif aşamasına geçilemedi.

SON KARAR NORVEÇLİ HOCANIN

Mevcut kadrodan yabancı futbolcu çıkışı yapılamaması, görüşmelerin ilerleyememesindeki en büyük etken. Başkan Serdal Adalı, Paul Onuachu transferi için Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonra kararını verecek. Adalı - Solskjaer görüşmesinin yanı sıra kaç yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı ve mali şartlar da Paul Onuachu transferinde belirleyici olacak.

2023-24 sezonunda Trabzon'da kiralık olarak forma giydiği toplam 25 karşılaşmada 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Onuachu'nun İngiliz kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor.