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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Twente mesaisini tamamladı

Beşiktaş Twente mesaisini tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, son idmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:55
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Beşiktaş Twente mesaisini tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 15 dakikalık bölümü basına açık yapılan antrenmana siyah-beyazlı ekip ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam ederken basına kapalı bölümde ise Twente maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Beşiktaş'ta Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Jonas Svensson ve Emirhan Topçu idmanda yer alırken, Cher Ndour ise gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen ve transfer görüşmeleri yapan Jean Onana da kamp kadrosunda yer almayacak.

Siyah-beyazlılar, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'nın Münster kentine, ardından da karayoluyla müsabakanın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine gidecek.

Beşiktaş, Twente ile 30 Ocak Perşembe TSİ 23.00'te Twente Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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