Nokta transfer doğru oyun

Atletıco Bilbao gibi İspanya La Liga'da ve Avrupa Kupaları'nda müthiş bir performans yakalayan takımı İstanbul'da beklenmedik bir oyun ile şaşkına çeviren Beşiktaş ve çiçeği burnundaki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer daha ilk maçında çıtayı yükseltmişti. Süper Lig'de Antalya deplasmanında ise alınan sonuç ve oynanan futbol Norveçli çalıştırıcıyı memnun etmedi. Bu da hocanın maçtan sonra yapılan basın toplantısı konuşmalarına yansıdı. Soruları oldukça samimi ve net bir şekilde yanıtlayan Solskjaer gelecek sezon için önemli sinyaller verdi. Viking'in satır aralarının derinliklerinde çok yönlü futbolcu profilleri saklıydı. Yönetime şifreli mesaj şeklinde iletmiş oldu.

TEMPO ARTACAK

Takımda iyi oyuncuların bulunduğu ifade eden Kara Kartal'ın Norveçli çalıştırıcısı dar alanda sağa sola kısa paslaşmalar yerine, dikine daha hızlı oyun oynayarak rakip kaleye mümkün olduğunca çabuk giden ve savunmada ise daha atak daha agresif olup, rakipten topu en kısa sürede kaparak organize takım oyunu oynayacakları söyledi. Ayrıca kaptırılan topların kontra atak olarak tehlikeli hale gelmemesi gerektiğini de vurguladı. Savunmadaki yaşanan sakatlıklardan ve ağır oyundan dolayı Solskjaer yönetimden hedef transferler istedi. Bir agresif, bir şef stoper, dikine oynayabilecek ön libero, kanat oyuncusu ve hava toplarında etkili bir santrfor listeye girdi.