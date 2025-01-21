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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! PSG geri çağıracak

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! PSG geri çağıracak

Sezon başında PSG'den büyük umutlarla kiralanan Cher Ndour için flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Kirada bulunan oyuncularından birini geri çağırmak ya da satmak zorunda olan PSG'nin transfer için İtalyan ekipleriyle görüştüğü öne sürüldü. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 10:26
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! PSG geri çağıracak

Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un takımdan ayrılacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! PSG geri çağıracak

Fransız basınında yer alan haberlerde kirada bulunan 6 oyuncudan birini geri çağırmak ya da satmak zorunda olan PSG'nin Cher Ndour'u geri çağıracağı ve oyuncunun transferi için Bologna, Torino ve Parma ile görüştüğü öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! PSG geri çağıracak

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanı nedeniyle bu ayrılığa sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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