TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! PSG geri çağıracak
Sezon başında PSG'den büyük umutlarla kiralanan Cher Ndour için flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Kirada bulunan oyuncularından birini geri çağırmak ya da satmak zorunda olan PSG'nin transfer için İtalyan ekipleriyle görüştüğü öne sürüldü. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
20 yaşındaki Senagal asılı İtalyan orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
DİĞER