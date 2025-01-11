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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Bodrum FK maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Beşiktaş - Bodrum FK maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabildi. Taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmak isteyen Beşiktaş, Bodrum FK karşısında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde küme düşme hattından çıkmak isteyen Bodrumspor, güçlü rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor. 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, bir an önce üst sıralara çıkmak istiyor. Beşiktaş - Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 18:53
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Beşiktaş - Bodrum FK maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabildi. Taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmak isteyen Beşiktaş, Bodrum FK karşısında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde küme düşme hattından çıkmak isteyen Bodrumspor, güçlü rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Felix, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Joao Mario, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.

BEŞİKTAŞ İLE BODRUM FK ARASINDA İLK RANDEVU

Tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İlk defa karşı karşıya gelecek takımlar hazırlıklarını tamamlarken, iki ekip de kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. İstanbul takımlarına karşı henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçını Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstleniyor.Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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