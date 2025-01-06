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Haberler Beşiktaş Kartal'da rota Ahmed Kutucu

Kartal'da rota Ahmed Kutucu

Beşiktaş, Eyüpspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki forvet için yarışa dahil oldu Siyah-beyazlılar, Ahmed Kutucu için şartları zorlayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Kartal'da rota Ahmed Kutucu

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerini peşine taktı. Genç futbolcu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesine girdi. Hücum hattında İmmobile'nin haricinde genç Semih ve Mustafa'nın haricinde alternatifi bulunmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde Eyüpspor'un yükselen değeri Ahmed Kutucu'yu renklerine katmak için kolları sıvadı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer için çalışma başlattığı 24 yaşındaki oyuncu için başkan Serdal Adalı'nın özel bir çalışma yürüteceği öğrenildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi. Siyahbeyazlılar, ara transferde bir sürprize imza atıp iki ezeli rakibinin elinden genç forveti kapmayı planlıyor.

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