Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlık seçimini kazanmasının ardından çalışmalar hız kazandı. İlk olarak futbol takımındaki sorunları çözmek isteyen Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile masaya görüşmelere başlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Sergen Yalçın daha önce Hüseyin Yücel'in yaptığı teklifi kulüpte yaşanan kaos ortamı yüzünden geri çevirmişti.
Sergen Yalçın'ın kulüpte yeni başkanın genel kurul tarafından seçilmesi ve yaşanan belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Yalçın, Başkan Serdal Adalı'nın teklifini kabul ederse hemen göreve başlayacak.
Başkan Adalı, Yalçın'ın olumsuz yanıt vermesi halinde sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlamayı planlıyor.
Adalı'nın farklı adaylarla masaya oturabileceği de ifade ediliyor.
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