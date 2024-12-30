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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlık seçimini kazanmasının ardından çalışmalar hız kazandı. İlk olarak futbol takımındaki sorunları çözmek isteyen Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile masaya görüşmelere başlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 14:35
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı ilk iş olarak futbol takımına el atacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Başkan Adalı, olağanüstü genel kuruldan önce açıkladığı gibi teknik direktörlük konusunda ilk görüşmeyi Sergen Yalçın'la gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Milliyet'in haberine göre, Adalı'nın 1-2 gün içinde Yalçın'la bir araya gelerek resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Sergen Yalçın daha önce Hüseyin Yücel'in yaptığı teklifi kulüpte yaşanan kaos ortamı yüzünden geri çevirmişti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Sergen Yalçın'ın kulüpte yeni başkanın genel kurul tarafından seçilmesi ve yaşanan belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde...

Yalçın, Başkan Serdal Adalı'nın teklifini kabul ederse hemen göreve başlayacak.

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