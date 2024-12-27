Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın sözleri!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü başkan adayı A Spor'da 'Gündem Özel'de açıklamalarda bulundu.

İŞTE YÜCEL'İN SÖZLERİ:

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİ

Maccabi maçı sonrası hem Hasan Arat'ı, hem de Kaan Şakul'u telefon ile aradım ve 'Yarın sakın istifa etmeyi dahi düşünmeyin, aksiyon almamız ve plan-program yapmamız lazım. Hoca gönderilecek, Sergen Yalçın ile irtibata geçilecek ve akabinde de yaşanan gelişmeler doğrultusunda ne yapacağımıza bakacağız' dedim. Hasan Arat da gayet net bir şekilde 'Hemen avukatlarla görüşün, hocanın işini bitirin. Sergen Hoca'yı da yarına bekletme hemen ara ve görüşmeni yap' dedi. Hepsini yaptım. Orada bir yapılanma kurmuştuk, iki tane yardımcım vardı; Onur Göçmez ve Mete Vardar. Onlar, Ümraniye'ye gittiler ve 30 maddelik bir eylem planı çıkardılar. Bana konunun özetini anlatmaya geliyorlardı. O esnada Hasan Arat aradı ve 'Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin' dedi ve aramızdan ayrıldı.

"HASAN ARAT'IN İSTİFASI TRAJİKOMİK"

Maccabi maçından 1-2 gün önce bir yönetim kurulu toplantısı yaptık ve futboldaki kötü gidişatı nasıl düzeltebiliriz onu masaya yatırdık. Bizim hep bir söylemimiz vardı; 'Samet Aybaba- Brad Friedel' orada çift başlılık var, insanlar birbirinin arkasından konuşuyor ve bu da Beşiktaş'ın futbol yapısına zarar veriyor. Brad Friedel, Giovanni van Bronckhorst'un yanına gidip 'Samet Hoca senin arkandan konuşuyor' diye söylemlerde bulunuyor. Bu neşter atılması gereken bir mevzuydu ve futbol tarafına hiç karıştırmadık. Bu sıkıntılar halihazırda mevcuttu. Onur Göçmez istifa etmişti, Hasan Arat 'Onur ile görüş, istifasını geri çeksin. Temiz bir sayfa açıyoruz, önümüz parlak.' Ben de Onur Bey'i ikna ettim. Adamın istifasını geri çektirdik, bir gün sonra başkan istifa etti! Bu çok trajikomik bir durum.

Beşiktaş taraftarının umudu kırıldı, onları yüreklendirmeye çalışıyoruz. Bu seçim ayrı bir önem taşıyor, camianın yeni bir heyecana ve motivasyona ihtiyacı var.

"İLK GİDECEĞİMİZ İSİM SERGEN YALÇIN"

Planlarımız arasında Sergen Yalçın ilk sırada yer alıyor. B planımız başka bir yerli hoca, C planımız yabancı bir hoca.

"SCHMIDT TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ"

"Roger Schmidt, 6 aylık sözleşme teklifimizi kabul etmedi."

"FEYYAZ UÇAR YÖNETİMDE OLMAK İSTEMEDİ"

"Feyyaz Uçar yönetimde yer almak istemedi, onunla kulüp profesyoneli olarak çalışacağız."

"RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'TA MUTLU"

"Rafa Silva, Beşiktaş'ta gayet mutlu. Sadece takım arkadaşları yuhalanıyor diye biraz ona kafayı takmış. Ayrılık durumu söz konusu değil."

"21 ŞİRKET İLE 83 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA YAPILACAK"

21 şirket ile 83 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması yapılacak. 2025-2026 sezonundan itibaren 3 yıllık anlaşma sağlanacak.

"OCAKTA SÜRPRİZ TRANSFERİ ZOR"

"Ocak ayında sürpriz transfer işleri çok zor ama yaz transfer döneminde yapacağız."

"BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAHADA YOKTU"

"Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, nasıl oldu da Adana Demirspor'a takıldı, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?"

"Futbolcular, sanki maç seçmiş gibi bir oyun sergilediler, bunun açıklanacak hiçbir tarafı yok. Beşiktaş, sahada yoktu."

"KAN VE ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ GEREK"

"Beşiktaş'ın bir kan ve zihniyet değişimine ihtiyacı var, içeride köhneleşmiş şeyler var."

"SEZON BAŞINDA TRANSFERLERİ BEN YAPSAYDIM..."

Sezon başında tüm transferleri ben yapmış olsaydım içinde bulunduğumuz tablo farklı olurdu."

"KONGREYE 10 BİN KATILIM BEKLİYORUM"

"Kongreye 10 binin üzerinde katılım bekliyorum, katılımın fazla olması lehimize olur. Ben bu işin altından kalkarım, Beşiktaş'ı kendi şirketim gibi yönetir ve başarılı olurum.

"SEMİH'E ASTON VILLA'DAN TEKLİF GELDİ"

Semih Kılıçsoy'a geçtiğimiz yazın Aston Villa'dan 15 milyon Euro teklif geldi ve 1 tane de sol bek oyuncusu vereceklerdi. Meblağ az bulundu ve reddedildi. Benim görüşüm, oyuncunun satışından yanaydı."

"CENK TOSUN'UN İSTEDİĞİ RAKAM ÇOK YÜKSEK GELDİ"

Cenk Tosun ile yönetimdeki arkadaşlarımız görüştü. İstenilen rakamlar, bize çok yüksek geldi. Sözleşme yenilememe kararı aldık.