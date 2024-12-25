  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 15:21 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 16:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, yönetim kurulunda görev alacak isimleri tanıttı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Adalı, aynı zamanda yeni iki sponsorla da ön protokol imzaladı.

"Camiamızın yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok"

Olağanüstü genel kurula 4 gün kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Adayı Adalı, "Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaşımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler; göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı bütün imkanlarımızı Beşiktaşımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak, mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş'ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bugün bu amaçlarla yola birlikte çıkacağımız yönetim kurulu arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Yönetim Kurulu kadromuz; alanında uzman, Beşiktaşımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de, gelecekte de Beşiktaşımıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

Başkan Adayı Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Mustafa Mollaoğlu

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Özkan Arseven

Yedek

Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç

G.Saray'a Ziyech piyangosu!
Benfica'dan o isme kanca!
DİĞER
Son dakika haberi: Yusuf Sarı Süper Lig ekibiyle anlaştı! Alacağı ücret belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
F.Bahçe'den ara transferde yıldız hamlesi!
G.Saray'dan Kabore bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boks Federasyonuna yeni başkan Boks Federasyonuna yeni başkan 15:33
Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı 15:21
U17 derbisinde farklı skor U17 derbisinde farklı skor 15:20
Benfica'dan o isme kanca! Benfica'dan o isme kanca! 15:00
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 14:20
Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması 14:08
Daha Eski
Osimhen'den örnek davranış Osimhen'den örnek davranış 13:09
Beşiktaş'tan Chamberlain kararı! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı! 12:34
Kocaelispor Taşdemir'le sözleşme imzaladı Kocaelispor Taşdemir'le sözleşme imzaladı 12:02
F.Bahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! F.Bahçe'den ara transferde yıldız hamlesi! 11:58
İlhan Mansız'ın golü FIFA Müzesi'nde İlhan Mansız'ın golü FIFA Müzesi'nde 11:49
"Camiamıza müjdeyi vermek istiyorum" "Camiamıza müjdeyi vermek istiyorum" 11:25