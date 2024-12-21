  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın seçimi

Beşiktaş'ın seçimi

İki aday ortak programda buluştu ve Kara Kartal’ın geleceğini konuştu. Serdal Adalı, bir önceki seçimin kaybedeniydi. Şimdi kazanmak istiyor. Hesap soran sert bir tavrı vardı. Hüseyin Yücel, istifa eden Hasan Arat'ın yardımcısıydı. Ben çözerim diyor. Savunmada kalan bir hal sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın seçimi

121 yılı deviren Beşiktaş Kulübü böylesine kötü günler yaşamamıştı. Hem sportif hem yönetim açısından kritik haftaları geride bırakıyor. Aksilikler hep üst üste geliyor. Mevcut yönetim seçim kararı almak zorunda kaldı. Yücel tek aday gibi durur iken Adalı ben de varım dedi. ABD başkan adaylığı seçimi gibi biz de konuşma üsluplarına, giyim ve kuşama, hal ve tavırlarına ve de vücut dillerine baktık. Programı adeta kriminal olarak inceledik.

ÜSTÜNLÜK KURAMADILAR

Adalı ve Yücel de siyah takım elbise, beyaz gömlek ve siyah kravat ile yayına çıktı. Klasik bir yaklaşımdı. Takımın ve her zaman durumu kurtaran renkler olduğu için bu tarz doğru bir seçimdi. Konuşmalara ve üsluplarına bakıldığında iki adayın da bu konuda tecrübeli olmadığı ve birbirlerine üstünlük kuramadığı gözlendi. Hep aynı klişe laflar ve bilindik kelimeler ile durumu geçiştirdikleri dikkatlerden kaçmadı.

SORULAR ORTAMI GERDİ

Adalı ve Yücel'in vücut dilleri bu programa gelirken bir ön çalışma yaptıklarının ve stratejik birkaç hamle planladıkları adeta kanıtlar nitelikteydi. Hüseyin Yücel daha sakin görünüp, problemleri biliyorum ve ben çözerim havası vermek niyetindeydi. Serdal Adalı ise sert bir mizaç takınıp, tüm olanlarda sizin de payınız var hesap vermelisiniz görüntüsü çiziyordu. Adayların karşılıklı ikili soruları ortamı gerdi. İki aday da gelecek ile ilgili yapacaklarını ifade etti.

SERDAL ADALI'NIN PLANI

A-) Birikmiş ödemeleri yapacak

B-) Sergen Yalçın ile sözleşme yapılacak

C-) Bankalar Birliği'nden ayrılacak

D-) Yönetimde yaşanılan yolsuzluklar incelenecek

E-) Takıma takviye amaçlı doğru oyuncular kazandırılacak.

HÜSEYİN YÜCEL'İN PLANI

A-) Yeni yönetim görev dağlımı yapacak

B-) Yapılan yanlışlıklar telafi edilecek

C-) Sergen Yalçın ile görüşmeler yapılacak

D-) Bankalar Birliği'nden çıkılacak

E-) Önceden görüşmeleri yapılmış transferlere hız verilecek

Skriniar adım adım G.Saray'a!
REKLAM
DİĞER
Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi! 'Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?' Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşadı 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55
Daha Eski
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:47
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:46
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 00:32
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 00:32
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! 00:32
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:32