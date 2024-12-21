Beşiktaş'ın seçimi

121 yılı deviren Beşiktaş Kulübü böylesine kötü günler yaşamamıştı. Hem sportif hem yönetim açısından kritik haftaları geride bırakıyor. Aksilikler hep üst üste geliyor. Mevcut yönetim seçim kararı almak zorunda kaldı. Yücel tek aday gibi durur iken Adalı ben de varım dedi. ABD başkan adaylığı seçimi gibi biz de konuşma üsluplarına, giyim ve kuşama, hal ve tavırlarına ve de vücut dillerine baktık. Programı adeta kriminal olarak inceledik.

ÜSTÜNLÜK KURAMADILAR

Adalı ve Yücel de siyah takım elbise, beyaz gömlek ve siyah kravat ile yayına çıktı. Klasik bir yaklaşımdı. Takımın ve her zaman durumu kurtaran renkler olduğu için bu tarz doğru bir seçimdi. Konuşmalara ve üsluplarına bakıldığında iki adayın da bu konuda tecrübeli olmadığı ve birbirlerine üstünlük kuramadığı gözlendi. Hep aynı klişe laflar ve bilindik kelimeler ile durumu geçiştirdikleri dikkatlerden kaçmadı.

SORULAR ORTAMI GERDİ

Adalı ve Yücel'in vücut dilleri bu programa gelirken bir ön çalışma yaptıklarının ve stratejik birkaç hamle planladıkları adeta kanıtlar nitelikteydi. Hüseyin Yücel daha sakin görünüp, problemleri biliyorum ve ben çözerim havası vermek niyetindeydi. Serdal Adalı ise sert bir mizaç takınıp, tüm olanlarda sizin de payınız var hesap vermelisiniz görüntüsü çiziyordu. Adayların karşılıklı ikili soruları ortamı gerdi. İki aday da gelecek ile ilgili yapacaklarını ifade etti.

SERDAL ADALI'NIN PLANI

A-) Birikmiş ödemeleri yapacak

B-) Sergen Yalçın ile sözleşme yapılacak

C-) Bankalar Birliği'nden ayrılacak

D-) Yönetimde yaşanılan yolsuzluklar incelenecek

E-) Takıma takviye amaçlı doğru oyuncular kazandırılacak.

HÜSEYİN YÜCEL'İN PLANI

A-) Yeni yönetim görev dağlımı yapacak

B-) Yapılan yanlışlıklar telafi edilecek

C-) Sergen Yalçın ile görüşmeler yapılacak

D-) Bankalar Birliği'nden çıkılacak

E-) Önceden görüşmeleri yapılmış transferlere hız verilecek