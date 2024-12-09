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Haberler Beşiktaş Onun adı Serdar

Onun adı Serdar

Verilen göreve hayır demedi. Elini hep taşın altına soktu. İsminin anlamı gibi kritik derbiye başkomutan edasıyla çıktı. Az zamanda çok mesafe aldığı skora yansıdı. Unvanı “Beşiktaş Teknik Direktörü” oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Onun adı Serdar

Teknık adamlık kariyerine Yardımcı Antrenör olarak Dikilitaş'ta başlayan Serdar Topraktepe'nin yolu daha sonra formasını giydiği Siyah Beyazlı takım ile kesişti. Beşiktaş U19 takımının da Yardımcı Antrenörlüğü'nü yapan Genç Teknik Adam zaman zaman U19 başında Teknik Direktör olarak sahaya çıktı. Fakat A takımda bu paye ile hiç kontrat imzalamadı. Normal zamanlarda Yardımcı Antrenör, bulutlu ve puslu günlerde ise Geçici Teknik Direktör olarak lanse edildi. Serdar Topraktepe sizin anlayacağınız sıkıntılı anlarda yangın tüpü, imdat çekici ve acil çıkış kapısıydı.

F.BAHÇE DERBİSİYLE İŞLER DEĞİŞTİ

Yönetımlerın "acil durumlarda camı kırınız" adamıydı. Fakat F.Bahçe galibiyeti ile Kartal'da olduğu gibi Topraktepe adına da bazı işler ve unvanlar değişti. Olağanüstü seçim kararı alan ve adaylığını deklare eden tek isim olan Yücel yönetiminin "Teknik direktör aramıyorum. Yoluma Topraktepe ile devam edeceğim" açıklaması siyah-beyazlı camiayı rahatlattığı gibi genç teknik adamı da oldukça sevindirdi. Çünkü o artık yardımcı ve geçici değil çiçeği burnunda bir Teknik Direktör olduğunu şu son konuşmaları, tavırları ve derbi galibiyeti ile kanıtlamıştır.

SERDAR YENİ BAŞLIYOR

Serdar Topraktepe daha önce siyah-beyazlı takımın başına geçmiş Türkiye Kupası kazandırmasına rağmen yönetim tarafından yine yardımcı antrenör görevi verilmişti. Zor şartlarda takımı derbiye hazırlayıp alnının akıyla çıkmasıyla bazı isimleri de tarihin tozlu raflarına bıraktı.

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