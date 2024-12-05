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Haberler Beşiktaş Seçim tarihi belli oldu

Seçim tarihi belli oldu

Beşıktaş'ın seçim tarihi belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Seçim tarihi belli oldu
Beşıktaş'ın seçim tarihi belli oldu. Yapılan açıklamada; "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır" denildi.
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