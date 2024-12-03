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Haberler Beşiktaş Hüseyin Yücel resmen açıkladı! Beşiktaş başkanlığı için aday olacak mı?

Hüseyin Yücel resmen açıkladı! Beşiktaş başkanlığı için aday olacak mı?

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yücel, olağanüstü seçimde adaylığı hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 17:29 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 17:39
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Hüseyin Yücel resmen açıkladı! Beşiktaş başkanlığı için aday olacak mı?

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yücel, olağanüstü seçim de adaylığı hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI:

"TEK YAPTIĞIMIZ BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAMAK OLDU"

"Beşiktaş sevdamdan beni bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı, ne koltuk sevdalısı olduğumuz! Pazartesi günü 4-5 arkadaş bir araya gelerek Hasan Arat'a operasyon çekerek onu istifaya zorladığımız iddia edildi. Tek yaptığımız Beşiktaş'ı yalnız bırakmamak oldu."

"OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDIK"

"Tarihi bir karar aldığımızı düşünüyorum ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Olağanüstü kongre kararı almış bulunuyoruz. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık."

"OLAĞANÜSTÜ KONGREDE ADAYIM"

"Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var."

"HODRİ MEYDAN, İSTEYEN ADAY OLSUN"

"Sadece 6 aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum."

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