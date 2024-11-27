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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta taraftarlar Sergen Yalçın'ı göreve çağırıyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar Sergen Yalçın'ı göreve çağırıyor!

Siyah-beyazlıların ligde son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlikle zirvenin 13 puan gerisine düşmesi sabırları taşırdı. Kartal’da oyuncu ve hoca olarak şampiyonluk yaşayan efsane Sergen Yalçın öne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta taraftarlar Sergen Yalçın'ı göreve çağırıyor!

Göztepe'ye karşı Dolmabahçe'de gelen 4-2'lik yenilgi sonra Beşiktaş'ta sabırlar taştı. Özellikle henüz 13. haftada lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşülmesi hayal kırıklığı oluşturdu. Beşiktaş taraftarları da gelinen son noktada kulübün efsane ismi Sergen Yalçın'ı göreve çağırmaya başladı. Siyah-beyazlılarda kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de teknik direktörlük için Sergen Yalçın'a sıcak bakıyor.

SON ŞAMPİYON HOCA

Ligde son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik alan Kara Kartal'da Sergen Yalçın'ın takıma hava katması bekleniyor. Aynı şekilde camiayı da kenetleyebileceği belirtiliyor. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Yalçın, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından veda etmişti. Başarılı futbol adamı futbolcuyken de Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

TARAFTAR ÇOK SEVİYOR

Siyah-beyazlı kulüpte taraftarlar Sergen Yalçın'ı çok seviyor. 2020'de ilk kez teknik direktör olduğu dönemde imza töreni sırasında Dolmabahçe'de tribünler tıklım tıklım dolarken unutulmaz görüntüler yaşandı. Son günlerde sosyal medyada da birçok Beşiktaş taraftarı; Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesini istiyor.

TARİHE ADINI YAZDIRDI

Sergen Yalçın; Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tarihi başarılara imza attı. Futbolculuk döneminde siyahbeyazlıların altyapısından yetişip 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 Başbakanlık Kupası yaşayan Sergen Yalçın, 2003'te o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda da çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

PANDEMİDE KAZANDI

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son şampiyonluğu Sergen Yalçın yönetiminde geldi. 2020-21 sezonunda dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle boş tribünler önünde oynanan Süper Lig'de siyah-beyazlılar ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

O OYUNU OYNATIRIM

Şu anda yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a taraftarın istediği futbolu oynatacağını sık sık vurgulayarak, "Kendi adıma söylüyorum. Maçı kazanamam belki. Ben belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım. Garanti veriyorum sana. O oyunu oynatırım. O maça geldiğin zaman o oyunu görürsün bende. Büyük takıma geliyorsan o oyunu oynatacaksın. Taraftarın görmek istediği, camianın görmek istediği oyunu oynatacaksın" diyerek dikkat çekmişti.

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