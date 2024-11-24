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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Siyah beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:43 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:46
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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum

Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Siyah beyazlıların Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

Giovanni van Bronckhorst: "Benim için büyük bir üzüntü. Hayal kırıklığı! Maça bu şekilde başlamak istiyorduk, 10-11. dakikada 2-0 öne geçtik. İstediğimiz buydu. Enerji ve tutku üst düzeydeydi. Duran toplardan çok savunmasız şekilde 2 gol yedik, 2-2 oldu. Sonra oyunun içine giremedik. 3. golü atmayı istedik. Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık. Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı. Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan..."

DURAN TOP SÖZLERİ

"Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar."

"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSETMEK İÇİN..."

"Baskıyı her zaman hissediyorum. Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart nisanda oralarda olmalısınız. Maçlardan önce bunlardan bahsetmek gerek. Dürüst olmak gerek. İyi performans göstermiyoruz. Zirveden uzak kaldık. Sorumluluk hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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