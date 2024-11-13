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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Bronckhorst'tan flaş radikal kararlar gelmeye başladı. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeler ise dikkat çekti. Hollandalı hoca transfer için 2 bölgeyi işaret ederken 2 futbolcunun da takımdan gönderilmesini istedi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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