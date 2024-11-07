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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan Beşiktaş, Malmö galibiyetinin ardından 7 Kasım Perşembe günü yaptığı antrenmanla ara vermeden çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 15:32
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Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına, 7 Kasım Perşembe günü yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Malmö maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı idman, pas ve 5'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak.

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