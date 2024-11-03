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Beşiktaş’ı iyi analiz ettik
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçın başından, ilk yarının sonuna kadar üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Savunma arkasına atılacak toplarla burada etkili olacağımızı düşünüyorduk. İlk yarıda bunu çok yaptık, skor çok fazla aldatmasın. İçeriye 3-0, 4-0 girebilirdik ama 1-0 içeriye girdik. Bu bizim moralimizi bozdu ama iyi oynadığımızı gördük. Çok üzerine gitmeye çalıştık. Hem Galatasaray maçını hem Ajax maçını çok ciddi analiz ettik" dedi.
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