Kral’a güven tam

Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran İmmobile, sarı-kırmızılı ağları da sarsmak istiyor. Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0 mağlup eden Kartal, derbide alınacak galibiyetle bunu taçlandırmak istiyor. Attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan aynı zamanda da ligde gol krallığında da zirvede bulunan İmmobile'ye, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam.

SÜPER KUPADA ATTI

Ligde oynanan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 8 golü var. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da toplam 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Lugano karşılaşmasında 2 gol atmıştı. Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı ilk gollerini sezon başındaki TFF Süper Kupa karşılaşmasında 2 gol atarak kaydeden İmmobile, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçında aynı zamanda da ilk derbisinde bu sevinci yaşadı.