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Haberler Beşiktaş

Kral’a güven tam

Süper Lig, Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa’da çıktığı toplam 14 maçta 12 gole imza atan Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Kral’a güven tam

Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran İmmobile, sarı-kırmızılı ağları da sarsmak istiyor. Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0 mağlup eden Kartal, derbide alınacak galibiyetle bunu taçlandırmak istiyor. Attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan aynı zamanda da ligde gol krallığında da zirvede bulunan İmmobile'ye, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam.

SÜPER KUPADA ATTI

Ligde oynanan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 8 golü var. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da toplam 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Lugano karşılaşmasında 2 gol atmıştı. Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı ilk gollerini sezon başındaki TFF Süper Kupa karşılaşmasında 2 gol atarak kaydeden İmmobile, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçında aynı zamanda da ilk derbisinde bu sevinci yaşadı.

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