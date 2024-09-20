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Haberler Beşiktaş

UEFA'dan Beşiktaşlı Gedson Fernandes paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaşlı taraftarları için Gedson Fernandes paylaşımı yaptı. Paylaşımda Gedson'un son 5 maçındaki performansına değinildi. İşte o gönderi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 16:46
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UEFA'dan Beşiktaşlı Gedson Fernandes paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Gedson Fernandes paylaşımı yaptı. Paylaşım, kısa süre içerisinde siyah beyazlılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Gedson Fernandes'in çıktığı son 5 maçta 5 gol attığına değinen o paylaşım:

Gedson Fernandes, 2022 yılının Temmuz ayında Kartal olmuş ve siyah beyazlı forma ile çıktığı 88 maçta 11 gol, 15 asist üretmişti. Gedson, attığı 5 gol ile sezona hiç olmadığı kadar formda başladı ve taraftarların takdirini kazandı.

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