Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy'a Rus kancası!

Kanat rotasyonunu Joao Mario ile güçlendiren Siyah-Beyazlılar iç transferde de hareketli saatler yaşıyor. Rusya Ligi ekibi Spartak Moskova'nın Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy'u transfer listesine aldığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Spartak'ın Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için Beşiktaş ile masaya oturarak resmi transfer teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan 19 yaşındaki yıldız için bir diğer Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın da genç yıldızla yakından ilgilendiği de gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın ise Semih'i bu sezon takımda tutmayı düşündüğü için satışına soğuk baktığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon sol kanatta görev yapan yıldız oyuncu çıktığı 5 resmi maçta gol sevinci yaşayamazken, takım arkadaşlarına ise 2 gol pası verdi.