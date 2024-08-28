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Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Siyah beyazlı ekibin, transfer dönemi kapanmadan hemen önce yapmaya çalıştığı gizli bir stoper operasyonu ortaya çıktı. İtalyan basını o yetenekli ismi ve Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:12 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:13
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Lugano'yu evinde ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı deplasmanda 3 - 3 beraberlikle sonuçlanan siyah beyazlılar, ev sahibi avantajı ve dolayısıyla taraftar desteği ile eşleşmeden çıkmaya çalışacak.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Yeni transferleri ile iddialı bir hücum hattı oluşturan Beşiktaş'ta, savunma hattına da takviye olarak yeni transferler gündemdeydi.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Kadrosuna Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi de katarak savunma için bir adım daha atmış olan Kara Kartal'ın gözünü Juventus'un Portekizli stoperine diktiği Çizme basını tarafından duyuruldu. İşte o isim...

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Tiago Djaló

24 yaşındaki yetenekli stoper, ara transfer döneminde Juve'nin kadrosuna katılmıştı.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncuyu Juve, 5 milyon Euro bonservis bedeli ile renklerine bağlamıştı.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

TuttoJuve.com'un ve gazeteci Mirko Di Natale'nin haberine göre Beşiktaş, oyuncu için teklif sunan takımlar arasında yer alıyor.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Ayrıca Brest ve Porto'nun da talip olduğu Portekizli stoperin, Beşiktaş'ın teklifine nasıl baktığı da İtalyan kaynaklar tarafından açıklandı.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

İddialara göre genç oyuncu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

Tiago Djalo, 24 yaşında olmasına rağmen 138 maçta forma şansı bulmuş ve 4 gol / 2 asist / 10.904 dakika istatistiklerini yakalamış durumda.

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