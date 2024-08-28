Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Lugano'yu evinde ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçı deplasmanda 3 - 3 beraberlikle sonuçlanan siyah beyazlılar, ev sahibi avantajı ve dolayısıyla taraftar desteği ile eşleşmeden çıkmaya çalışacak.

Yeni transferleri ile iddialı bir hücum hattı oluşturan Beşiktaş'ta, savunma hattına da takviye olarak yeni transferler gündemdeydi.