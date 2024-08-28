Beşiktaş'tan transfer atağı! Juventus'tan...
Siyah beyazlı ekibin, transfer dönemi kapanmadan hemen önce yapmaya çalıştığı gizli bir stoper operasyonu ortaya çıktı. İtalyan basını o yetenekli ismi ve Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:12 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:13
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Tiago Djaló
24 yaşındaki yetenekli stoper, ara transfer döneminde Juve'nin kadrosuna katılmıştı.
Piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncuyu Juve, 5 milyon Euro bonservis bedeli ile renklerine bağlamıştı.
TuttoJuve.com'un ve gazeteci Mirko Di Natale'nin haberine göre Beşiktaş, oyuncu için teklif sunan takımlar arasında yer alıyor.
Ayrıca Brest ve Porto'nun da talip olduğu Portekizli stoperin, Beşiktaş'ın teklifine nasıl baktığı da İtalyan kaynaklar tarafından açıklandı.
İddialara göre genç oyuncu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor.
Tiago Djalo, 24 yaşında olmasına rağmen 138 maçta forma şansı bulmuş ve 4 gol / 2 asist / 10.904 dakika istatistiklerini yakalamış durumda.
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