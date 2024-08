BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni Van Bronckhorst: Transfer konusunda...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE HOLLANDALI HOCANIN SÖZLERİ:

Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. İkinci iç saha maçımız olacak. Önemli bir mücadele olacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim; bir görevimiz var o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız.

"GÖREVİMİZ GRUPLARA KALMAK"

Benim buradaki ilk sezonum. Tabii ki oyuncularımızın oynamak istediği şekilde oynamasını istiyorum. Var olan güçlerimizden faydalanmak istiyorum. Katılan oyunculardan memnunum. Şu ana kadar işler skor anlamında iyi gidiyor. Sezona Süper Kupa ile harika başladık. Lige ikide iki ile başladık. Gruplara katılım göstereceğimizden eminim. Pazar günü de sezonun ilk bölümünü en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz. İşler şu an iyi gidiyor, gidişattan memnunum.

"BAZI FARKLILIK GÖRECEĞİZ"

Lugano maçında ve farklı bir yaklaşım olacak. İlk 11'i şu an verme niyetim yok. Yarın göreceğiz bunu. Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre farklı bir yaklaşım olacak. İyi sonuç almak istiyoruz. Geçen hafta sonuç daha iyi ya da daha kötü olabilirdi. Kazanacak takımı çıkarmak istiyorum. Muhtemelen bazı farklılıklar görebiliriz.

"KOLAY GOL YEME SORUNUNA ÇARE ARIYORUZ"

Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen hafta oynadığımız maçı da analiz ettik. Kolay goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıydık. Bu konuda gelişim göstereceğiz. Bu konu hakkında geçen haftadan itibaren konuştuk. Gelişmemiz gereken konulardan biri bu. İki maçta 5 gol yedik. Gol atıyoruz evet ama hücumu geliştirirken takım savunmasını da geliştirmeli ve kolay gol yeme sorununa çare bulmalıyız.

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Felix'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi bir savunmacı. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Transfer dönemi bitince en önemli olan şey, transfer bitince kadromuzun daha iyi olması. Son birkaç ayda buraya enerji harcadık, kulüpteki herkes... Transfer dönemi bittiğinde yarışmacı bir kadro olması gerekiyor, bunu hedefliyoruz. 'Transfer bitti' diyemem.

"BURADAN ÇOK ŞEY KAZANABİLİRİZ"

Finali şu an itibarıyla düşünmüyorum. Kısa vadede hedef Avrupa Ligi grupları. Son haftalarda oynanan maçları görüyoruz, güçlü rakipler var. Hedefimiz gruplar! Avrupa kupaları zordur. Bunlar zor turnuvalar. Her maçta elinizden gelenin en iyisini vermelisiniz. Tüm sezon bunu yaparsanız finale kalabilirsiniz. Şu an gruplara kalmak büyük bir adım. 8 maç olacak önümüzde. Hem oyuncularımız hem kulübümüz için çok önemli, buradan çok şey kazanabiliriz. Zor olacak ama hedefimiz gruplara kalmak.

"ROTASYON YAPACAĞIZ"

Hiç kimseye olmasa ama her oyuncunun başına ciddi sakatlıklar gelebilir. Ön çapraz bağ sakatlığını Arsenal'deyken ben de yaşadım. Sakatlıktan sonra süreç uzun oluyor. Tayyip Talha geri dönmek için çok çalışıyor. Takımımızın çok önemli parçası. Necip de kaptanımız, karakteri gereği daha güçlü dönecektir. Tüm maçlarda hedefimiz kazanmak. Şu an sık maç oynamıyoruz. Lugano maçı için 1 haftadır çalışıyoruz. Sonra milli ara var. Milli aradan sonra haftada 2 maç oynayacağız, daha fazla rotasyon yapacağız.

"HEYECAN VERİCİ BİR FORMAT"

Avrupa Ligi'nin yeni formatı heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynayacağız. Eskiden 3 iç saha, 3 dış saha maçı oynuyorduk. 8 farklı takıma karşı 8 farklı maç oynayacağız. Daha farklı stadyumlarda oynayacağız. Tek bir grup içinde oynamak heyecan verici. Ben buna olumlu bakıyorum. Maçlar oynandığında daha net göreceğiz ama eski bir futbolcu ve teknik direktör olarak heyecan verici buluyorum.

"PLANIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

1 hafta ara vermek umuyorum bizi kötü etkilemez. Pazar günü programımıza aynı şekilde devam ettik, fiziksel çalışmalarımızı yaptık. İyi çalıştık, ritmimizi kaybetmedik. Planımız buydu. Maçta da herkesin yeterince enerjik olduğundan emin olmak istiyoruz.

GEDSON FERNANDES: ÇOK FARKLI BAŞLADIK SEZONA...

Çok konuşmaya gerek yok. Hepimiz maçın ne kadar önemli olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde yüzümüzü vererek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz.

Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum, önemli olan kollektif mücadele. Lugano maçı çok önemli. Tek odak noktamız kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak.

Aslında geçen yılı konuşmanın pek manası yok, kötüydü evet. Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Bize özgüven getirdi. Hocamızla aramızda karşılıklı güven var. Yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi gitmek.