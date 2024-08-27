Sol kanada Mario

Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Portekiz devinden kanat ve orta sahada oynayabilen çok yönlü futbolcu Mario'yu da transfer etmek istiyor. Record'da yer alan habere göre, siyah beyazlı takım, Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanat ile bilgi aldığı ifade edildi. Joao Mario'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel senaryo olduğu söylendi. BENFICA Teknik Direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası gidişi hakkında, "Joao Mario kulüpten ayrılabilir" diye konuştu. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario'nun Benfica ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve orta sahada da oynayabilen Joao Mario, Benfica'da çıktığı 149 maçta 36 gol attı ve 26 asist yaptı.