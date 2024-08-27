Beşiktaş’a sürpriz sol bek

Beşiktaş, sol bek transferi için çalışmalarına devam ediyor. 2020'den bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da yer alan Sergio Reguilon'un Kartal'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Reguilon, İspanya'da Logrones, Sevilla ve Atletico Madrid formalarını giydi. Bonservisi Tottenham'da olan İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manchester United'da ikinci yarısını ise Brentford'da kiralık olarak geçirmişti. 27 yaşındaki futbolcu 28 maçta 4 asist kaydetti. GÜNCEL piyasa değeri 12 milyon Euro olarak dikkat çeken oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol tarafında da forma giyebiliyor. İngiliz Tottenham ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Regulion için Siyah beyazlıların ilk etapta kiralama seçeneğini değerlendirmek istediği ancak Tottenham'ın sözleşmesinin son yılında olduğu için oyuncuyu gelir elde ederek göndermeyi planladığı aktarıldı. Siyah beyazlıların İspanyol futbolcu için Tottenham ile görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

Reguilon, kariyeri boyunca forma giydiği 262 maçta 14 gol ve 25 asist kaydetti. Oyuncu İspanya Milli Takımı ile 6 maçta süre aldı.