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Beşiktaşlı Necip Uysal ameliyat edildi!

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'ın ameliyat edildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 17:33 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 17:33
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Beşiktaşlı Necip Uysal ameliyat edildi!

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Necip'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı aktarıldı.

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