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Kartal yükselişe geçti

Süper Kupa finalinde oynadığı futbol ve aldığı skor ile güzel bir hava yakalayan Beşiktaş, Samsun deplasmanından 3 puanla döndü. Hollandalı çalıştırıcı ve yeni transferler taraftarlardan tam not aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Kartal yükselişe geçti

Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı farklı yenerek Beşiktaş'a gönül verenleri yeniden heyecanlandıran Van Bronckhorst ve yeni yıldız transferler, Süper Lig'in ilk karşılamasında Samsunspor'u da pas geçmedi. Samsun deplasmanında Rafa Silva ve Paulista bu kez sahne aldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollere imza attı. Geçiş oyunları ve forvet hattının hareketliliği skoru katkı yapan unsurlardı. Semih Kılıçsoy ile Masuaku'nun performansı sevindirdi. Ara pasları, asistleri ve ortaları izleyenleri büyülerken, oyunu rakibin kontrolüne bırakmak ve bol pozisyon sunmak kafaları karıştırdı.

VAN BRONCKHORST KUPA VE AÇILIŞ SEVER

Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra kısa sürede takımı topralyan, hazırlayan ve bir başka havaya sokan Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst hem kupa avcısıdır hem de ilk maçta galibiyet sevdalısıdır. Feyenoord'la Hollanda Kupası'nı 2 kez, Rangers'la İskoçya Kupası'nı 1 kez kazandı. Feyenoord'la lig açılışını Utrecht galibiyetiyle yaptı. Glasgow Rangers ile ilk lig maçında Livingston'ı yendi. Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçında önce Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Ardından ilk Süper Lig karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0'la geçti.

PAULISTA GOLLE TANIŞTI

Yeni transferler Kara Kartal'ı uçurmaya devam ediyor. Rafa Silva Süper Kupa maçından sonra Samsun karşısında Semih'in enfes ara pasını iyi değerlendirdi ve takımını öne geçirdi. Silva ikinci maçını da boş geçmemiş oldu. Masuaku'nun ortasında hava topu hâkimiyeti yüksek olan Paulista cezayı kesti. Brezilyalı stoper ilk süper lig maçında ilk golünü attı. Bu tarz golleri atabileceğinin sinyalini verdi.

ALTERNATiF İSİMLER ALMAK ŞART

Samsunspor'u yetenekli yıldız isimleri sayesinde 5 dakikada bulduğu 2 golle geçen Beşiktaş'ın rakibine oldukça fazla pozisyon vermesi kafalarda soru işareti bıraktı. Özellikle İmmobile, Rafa Silva ve Semih'in oyundan çıkmasıyla topun tüm hakişmiyeti Samsunsporlu futbolculara geçtiği gözlerden kaçmadı. Çıkan oyuncuların yine onlar ayarında alternatiflerinin transfer edilmesi bir uyarı olarak yöneticiler ile paylaşıldı.

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