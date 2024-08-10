Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic resmen Çaykur Rizespor'da

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 16:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic resmen Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, transferi sosyal medya hesabından "Merhaba Rize, ben geldim" paylaşımıyla açıkladı.

3.2 milyon Euro'ya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, siyah beyazlılarda 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Türkiye - Brezilya | CANLI
Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor!
DİĞER
FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris'e gelince para çok...
G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin rakibinden geliyor
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! 18:30
Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI 17:38
Türkiye - Brezilya | CANLI Türkiye - Brezilya | CANLI 17:26
M. City - M. United | CANLI M. City - M. United | CANLI 17:01
Hull City 1 puanla başladı! Hull City 1 puanla başladı! 16:39
Trabzonspor'un Sivas kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Sivas kafilesi belli oldu! 16:32
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oldu Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oldu 16:02
Beşiktaş'ın Samsun kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Samsun kafilesi açıklandı! 15:32
G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin rakibinden geliyor G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin rakibinden geliyor 15:24
Al Hilal - Al Ahli maçı ne zaman? Al Hilal - Al Ahli maçı ne zaman? 14:49
Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman? 14:41
Ümraniyespor - Çorum FK maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Çorum FK maçı saat kaçta? 14:19