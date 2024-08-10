TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic resmen Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, transferi sosyal medya hesabından "Merhaba Rize, ben geldim" paylaşımıyla açıkladı.

3.2 milyon Euro'ya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, siyah beyazlılarda 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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