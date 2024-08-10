TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic resmen Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, transferi sosyal medya hesabından "Merhaba Rize, ben geldim" paylaşımıyla açıkladı.
3.2 milyon Euro'ya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, siyah beyazlılarda 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
"Merhaba Rize, ben geldim" pic.twitter.com/2Jd6oQs94W— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 10, 2024
Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,… pic.twitter.com/7seFT9BvZ2— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2024