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Saha içi lideri: Rafa Silva

Siyah beyazlılarda yeni sezonda takımın beyni Rafa Silva olacak. Portekizli yıldız, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’un saha içindeki lideri olarak görev yapacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Saha içi lideri: Rafa Silva

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un saha içi lideri belli oldu. Hollandalı hoca, sezonun flaş transferi Rafa Silva'yı takımın adeta beyni olarak görevlendirecek. Van Bronckhorst, Portekizli futbolcunun hücumda hem asist yapma hem de skor üretme özelliklerini kullanmak istiyor. Rafa Silva'nın forvet arkasında Ciro İmmobile'ye yakın oynayacağı vurgulanıyor. Hazırlık maçlarında da hep bu şekilde bir oyun kurgusu üzerinde duruldu. Siyah beyazlılarda 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında bu oyun planı kullanılacak. Rafa Silva, daha önce Benfica'da da benzer bir rol üstleniyordu.

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