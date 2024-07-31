Haberler Beşiktaş Adım adım Emirhan

Adım adım Emirhan

Transferde önceliğini defansa veren Kartal, genç stoperde mutlu sona çok yaklaştı. Savunma hattını güçlendirmeyi düşünen Beşiktaş, Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı formayı giymek istemesi transferde büyük avantaj sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adım adım Emirhan

Transferde rotasını savunma hattına çeviren Beşiktaş, Emirhan Topçu'da mutlu sona yaklaştı. Gabriel Paulista'dan sonra bir stoperi daha kadrosuna katmak isteyen Kartal'da genç savunmacı için Çaykur Rizespor ile yapılan görüşmeler olumlu ilerledi ve anlaşma noktasına gelindi. 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta oynamak istemesi bu transferde önemli bir artı oldu. Sol stoper ve sol bek olarak oynayan Emirhan Topçu'yu, teknik direktör Van Bronckhorst da istiyordu.

A MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Çaykur Rizespor'da başarılı bir performans sergileyen Emirhan Topçu, ay yıldızlı formayı çok istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yakından takip ettiği genç savunmacı, 2026 Dünya Kupası elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi maçlarında kadroda olmayı hedefliyor. Aynı zamanda Beşiktaş'ta oynayarak hem büyük takım tecrübesi edinmek hem de Avrupa kupalarında boy göstermek isteyen Emirhan Topçu, A Milli Takım'a yükselmeyi amaçlıyor.

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF

Emirhan Topçu, dün İstanbul'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medya hesabında İstanbul boğazının manzarasını koyan genç stoper, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.

2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı
Mourinho'ya orta saha müjdesi!
DİĞER
Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun'un ardından konuştu “1 aydır yüreğim ağzımdaydı..."
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas'tan 'intikam' açıklaması
Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...
G.Saray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 07:22
Murat Cem Sakaryaspor’a Murat Cem Sakaryaspor’a 06:28
Yaremchuk Yunanistan’da Yaremchuk Yunanistan’da 06:25
Cevap ver Southampton Cevap ver Southampton 06:24
Lecce'nin Onana takibi Lecce'nin Onana takibi 06:21
Rios'a 21 milyon Euro Rios'a 21 milyon Euro 06:18
Daha Eski
7’de 7 yaptı 7’de 7 yaptı 01:13
Çift forvet vurgusu Çift forvet vurgusu 01:12
Şansımız yüzde 50 Şansımız yüzde 50 01:11
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:49
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! 00:40
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:36