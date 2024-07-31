Adım adım Emirhan

Transferde rotasını savunma hattına çeviren Beşiktaş, Emirhan Topçu'da mutlu sona yaklaştı. Gabriel Paulista'dan sonra bir stoperi daha kadrosuna katmak isteyen Kartal'da genç savunmacı için Çaykur Rizespor ile yapılan görüşmeler olumlu ilerledi ve anlaşma noktasına gelindi. 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta oynamak istemesi bu transferde önemli bir artı oldu. Sol stoper ve sol bek olarak oynayan Emirhan Topçu'yu, teknik direktör Van Bronckhorst da istiyordu.

A MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Çaykur Rizespor'da başarılı bir performans sergileyen Emirhan Topçu, ay yıldızlı formayı çok istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yakından takip ettiği genç savunmacı, 2026 Dünya Kupası elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi maçlarında kadroda olmayı hedefliyor. Aynı zamanda Beşiktaş'ta oynayarak hem büyük takım tecrübesi edinmek hem de Avrupa kupalarında boy göstermek isteyen Emirhan Topçu, A Milli Takım'a yükselmeyi amaçlıyor.

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF

Emirhan Topçu, dün İstanbul'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medya hesabında İstanbul boğazının manzarasını koyan genç stoper, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.