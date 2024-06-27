Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIM VİDEOSU: