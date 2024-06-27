Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIM VİDEOSU:
Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi. 📲🏟️Hoş geldin 𝑹𝒂𝒇𝒂 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒂 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/GujzOy14Ih— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 27, 2024