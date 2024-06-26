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Rafa Silva harekatı

Benfica ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü yıldız için siyah beyazlılar mutlu sona ulaştı. Portekiz’e giden 2. Başkan Hüseyin Yücel, 31 yaşındaki yıldızla 3 yıllık anlaşmaya vardı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Rafa Silva harekatı

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva'yı renklerine bağlıyor. Transferde teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporları doğrultusunda ilerleyen siyah beyazlılar Rafa Silva için de ciddi çalışmalar yürüttü. Gabriel Pau lista'yı kadrosuna katan Kartal'da Rafa Silva hamlesi de heyecan yarattı. Bu sezonun sonunda Benfica ile sözleşmesi biten ve boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya varıldı. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel önceki gün akşam saatlerinde Portekiz'in Lizbon kentine uçtu. Rafa Silva ile Lizbon'da bir görüşme yapan Hüseyin Yücel, önemli bir aşama kaydetti. İki tarafın da 3 yıllık sözleşme üzerinde durduğu ve anlaşmaya vardıkları bildirildi. Öte yandan iki taraf arasında maddi detaylar arasında görüşmelerin sürdüğü, bu aşamada da uzlaşmanın sağlandığı vurgulandı.

KARTAL PENÇESİ

Sezonun flaş transferlerinden birine imza atan Beşiktaş'ta Rafa Silva da ilk fotoğraflarıyla herkesi heyecanlandırdı. Özel uçakla İstanbul yolculuğuna çıkan Portekizli futbolcu, İkinci Başkan Hüseyin Yücel'le birlikte poz verdi. Kartal işareti yapan 31 yaşındaki futbolcunun fotoğrafları Beşiktaş'ın resmi sosyal

YENİDEN BULUŞACAKLAR

Siyah beyazlılarda Rafa Silva hamlesiyle beraber eski dostlar yeniden aynı takımda buluşuyor. Temmuz 2022'den bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Gedson Fernandes, Rafa Silva ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkili daha önce de 2020-2022 yılları arasında Benfica'da aynı takımda oynamıştı.

TARAFTARLARI COŞTURDU

Rafa Silva transferinde önemli adımlar atan Beşiktaş'ta taraftarlar da büyük bir heyecan yaşadı. Siyah beyazlı taraftarlar özellikle sosyal medya üzerinden Portekizli yıldız için mesajlar paylaştı.

PORTEKİZ'LE AVRUPA ŞAMPİYONU

EURO 2016'da Portekiz Milli Takımı'nda yer alan Rafa Silva, tarihi şampiyonlukta kadrodaydı. Rafa Silva öte yandan Benfica ile de önemli başarılara imza attı. Benfica ile 3 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2021-22 ve 2023-24 sezonlarında da Portekiz Ligi'nde asist kralı olmuştu.

SKOR GÜCÜ YÜKSEK

Siyah beyazlıları heyecanlandıran Rafa Silva'nın hücum hattındaki istatistikleri de dikkat çekiyor. Son olarak 2023- 2024 sezonunda Benfica formasıyla 52 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 22 gol atıp 15 asist yaptı ve 37 gole direkt katkı sundu. Öte yandan 2016 yılından beri Benfica'da oynayan Portekizli yıldız, toplam 326 maçta forma giyerken 94 gol attı 79 asist yaptı.

VAN BRONCKHORST BEKLİYOR

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, transfer çalışmalarını yakından takip ediyor. Hollandalı çalıştırıcı, Rafa Silva transferine son derece olumlu yaklaşıyor. Dünyaca ünlü yıldızın takımına büyük katkı vereceğini düşünen Van Bronckhorst da büyük bir mutluluk yaşıyor. Rafa Silva'nın sezon başı kampıyla beraber Giovanni Van Bronckhorst'un planlarına dahil olması bekleniyor. isteniyor.

MALİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Rafa Silva için Portekiz'den sürpriz bir haber göze çarptı. O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya 10 milyon Euro imza parası vereceği, yıllık da 6 milyon Euro maaş alacağı öne sürüldü. Portekizli yıldızın siyah beyazlılar ile 3 yıllık kontrat imzalayacağı belirtildi.

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