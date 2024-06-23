DİĞER
Aboubakar’ın yerine Dzeko
Beşıktaş cephesinde sürpriz bir haber gündeme geldi. İddialar ise Beşiktaş sportif direktörü Brad Friedel'in, Fenerbahçe'deki mevkidaşı Mario Branco ile görüştüğü ve Aboubakar'ı Fenerbahçe'ye teklif ettiği oldu. Pek çok ülkede Kamerunlu golcüye takım arayan Friedel'in, Branco'ya Dzeko-Aboubakar takasını teklif ettiği iddia edildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.