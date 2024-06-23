Haberler Beşiktaş Aboubakar’ın yerine Dzeko

Aboubakar’ın yerine Dzeko

Beşıktaş cephesinde sürpriz bir haber gündeme geldi. İddialar ise Beşiktaş sportif direktörü Brad Friedel'in, Fenerbahçe'deki mevkidaşı Mario Branco ile görüştüğü ve Aboubakar'ı Fenerbahçe'ye teklif ettiği oldu. Pek çok ülkede Kamerunlu golcüye takım arayan Friedel'in, Branco'ya Dzeko-Aboubakar takasını teklif ettiği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Aboubakar’ın yerine Dzeko
Beşıktaş cephesinde sürpriz bir haber gündeme geldi. İddialar ise Beşiktaş sportif direktörü Brad Friedel'in, Fenerbahçe'deki mevkidaşı Mario Branco ile görüştüğü ve Aboubakar'ı Fenerbahçe'ye teklif ettiği oldu. Pek çok ülkede Kamerunlu golcüye takım arayan Friedel'in, Branco'ya Dzeko-Aboubakar takasını teklif ettiği iddia edildi.
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