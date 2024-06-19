Berghuis ısrarı

Beşıktaş transferde 4 koldan atağa kalkmış durumda. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, eski öğrencisi olan Steven Berghuis'i ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Hollandalı hocanın Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis'le doldurmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Ajax'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki 1.82 boyundaki futbolcu, Feyenoord forması giydiği dönemde Bronckhorst'la birlikte dört kupa kazanmıştı. Üç yıl önce 5.5 milyon euro bonservisle Ajax'a transfer olan Hollandalı futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 8 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

3 BÖLGEDE FORMA GIYEBILIYOR

Pıyasa değeri 6 milyon euro olan tecrübeli futbolcu, sağ kanat hattına ek olarak 10 numara ve sol kanat hatlarında da görev yapabiliyor. Kariyerinde daha önce Watford, Feyenoord, AZ Alkmaar, Twente ve Venlo gibi takımlarda da forma giyen Berghuis, 1.82 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya taşındı. Berghuis de rakamın makul bir seviyeye çekilmesi için Beşiktaş'a destek veriyor. Tecrübeli oyuncu ile Bronckhorst'un menajeri aynı: Guido Albers... Albers de görüşmelere destek veriyor. Bu transferin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.