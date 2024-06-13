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Ramalho yeniden gündemde
Sezonu PSV'de tamamlayan Brezilyalı defans oyuncusunun sözleşmesi bitti. Hollanda kulübü kendisiyle devam etmeme kararı aldı. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri de Ocak ayında teklif veren Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ülkesinin liginden tanıdığı Ramalho için olumlu görüş verdiği belirtiliyor. Siyah beyazlılar, PSV ile anlaşması biten ancak kulübü tarafından 33 maçta oynanmasına ve kaptan olarak sezonu bitirmesine rağmen kendisine sözleşme verilmeyen Andre Ramalho ile temas kuruldu.
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