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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy için Almanlardan dev rakam!
Bu sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ın en dikkat çeken ismi olan Semih Kılıçsoy, Avrupa’nın köklü kulüplerini peşine taktı. Genç oyuncuya Bundesliga‘dan talip çıktı. Stuttgart, Kara Kartal’ın genç yıldızı için dudak uçuklatan bir teklif sundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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