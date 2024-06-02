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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy için Almanlardan dev rakam!

Bu sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ın en dikkat çeken ismi olan Semih Kılıçsoy, Avrupa’nın köklü kulüplerini peşine taktı. Genç oyuncuya Bundesliga‘dan talip çıktı. Stuttgart, Kara Kartal’ın genç yıldızı için dudak uçuklatan bir teklif sundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy için Almanlardan dev rakam!
Bu sezon attığı goller ve oynadığı futbol ile Avrupa ekiplerinin radarına takılan Semih Kılıçsoy için Stuttgart da teklif verdi. Alman ekibinin, milli futbolcu için devreye girdiği ve Beşiktaş'ın bu teklife yeni şartlar sunduğu belirtildi. Avrupa'da birçok kulübün transfer gündeminde yer alan Semih Kılıçsoy için geçtiğimiz günlerde Premier Lig'den 15 milyon euroluk teklif geldiği iddia edilmişti. Siyah Beyazlı yönetim, bu teklifi düşük olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti. Şimdi de Semih Kılıçsoy Bundesliga'dan yeni bir talip çıktı. Alınan bilgilere göre Stuttgart'ın scout ekibi, Semih Kılıçsoy'un son 4 maçını yakından izledi. Alman ekibinin, Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için bonuslarla birlikte 20 milyon euro bandında bir teklif sunduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin bu teklife sıcak baktığı ve bu rakamın biraz daha yükseltilmesi, sonraki satıştan da pay verilmesi şartının sözleşmeye yazılmasını istediği gelen haberler arasında.
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