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3 yıl sonra yeniden

Ligde tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Kara Kartal, Türkiye Kupası’nı 3 yıl sonra kazanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor... Topraktepe de ilk peşinde

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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3 yıl sonra yeniden

SÜper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalırken, Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda etti. Türkiye Kupası'nda ise finale yükselerek 2023-24 sezonunu kupayla kapatma umudunu sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı finalde Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu organizasyonda 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

FUTBOLCULAR KUPA SÖZÜ VERDİ

Beşiktaş, kupayı müzesine götürerek sıkıntılı geçen sezonda taraftarına kupa sevinci yaşatmayı amaçlayacak. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Kara Kartal" 1974-75, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 1997-98, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2010-11 ve 2020-21 sezonlarında kupanın sahibi oldu. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, futbolcularıyla sık sık toplantılar yaparak zorlu finale hazırlamaya çalışıyor. Siyah beyazlı oyuncular da sezonu kesinlikle kupayla kapatmanın sözünü verdiler.

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