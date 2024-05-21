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Onana'ya silahlı saldırı!

Hırsızlar, Beşiktaş’ın Marsilya’ya kiraladığı Jean Onana’nın içinde olduğu araca saldırdı. Silahla ateş açılırken, 24 yaşındaki oyuncu yara almadan kurtulmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Onana'ya silahlı saldırı!

Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı. Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Olay; pazartesi günü sabaha karşı 04.00 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu. Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.

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