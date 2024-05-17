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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jan-Niklas Beste hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Heidenheim’da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jan-Niklas Beste hamlesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Öncelikle forvet ve stoper mevkilerine ağırlık veren siyah-beyazlılar, kanat bölgesinde de yaşanan eksiklik nedeniyle rotasını bu bölgeye çevirdi. Her iki kanat için de birçok isimle ilgilenen yönetim, sol kanat için listesine yeni bir isim daha ekledi. Kara Kartal, Bundesliga ekibi Heidenheim'da forma giyen ve bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Jan-Niklas Beste için Alman ekibiyle temasa geçti.

FIRTINA GİBİ ESİYOR

25 yaşındaki oyuncuyu takibe alan Beşiktaşlı yetkililer, Bundesliga'da bu yıl görev yaptığı 30 resmi karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandıran, 12 de asist yaparak toplamda 19 gole doğrudan katkı sağlayan Alman oyuncu için Heidenheim kulübüyle irtibata geçti. Oyuncunun 1 senelik daha sözleşmesi bulunması nedeniyle önce kulübünden görüşmek için izin isteyen Beşiktaş yönetiminin, bonservis bedelinin 15 milyon euro alan Beste için önümüzdeki hafta Almanya'ya çıkarma yapması bekleniyor.

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