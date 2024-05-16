Haberler Beşiktaş Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi

Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerden biri de Şenol Güneş olmuştu. Daha önce 2 kez siyah-beyazlı takımı çalıştıran tecrübeli teknik adamın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 16:27
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımı sezon sonuna kadar teknik sorumlu Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlı takımın gündemine gelen isimlerin başında Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş geliyordu.

Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, Şenol Güneş ile ilgili resmi açıklama geldi.

Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi

GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, deneyimli çalıştırıcıyla anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi

MK Sport'a konuşan yetkili,"Güney Kore Futbol Federasyonu, milli takım başantrenörlüğü için Şenol Güneş'e öncelik veriyor. Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğü için kararlı. Görüşmeler en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.

Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı
DİĞER
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis... Ahmet Türk'e 10 Figen Yüksekdağ'a 32 yıl
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu
Transferde Icardi bombası! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş imzayı resmen açıkladı!
Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - Artış sütüyor! Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 16:17
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 15:43
Beşiktaş imzayı resmen açıkladı! Beşiktaş imzayı resmen açıkladı! 15:19
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 15:04
Arda Kardeşler 2. kez G.Saray - F.Bahçe derbisini yönetecek! Arda Kardeşler 2. kez G.Saray - F.Bahçe derbisini yönetecek! 13:48
Eczacıbaşı Rettke'yi kadrosuna kattı! Eczacıbaşı Rettke'yi kadrosuna kattı! 13:51
Daha Eski
Transferde Icardi bombası! Yeni takımı... Transferde Icardi bombası! Yeni takımı... 14:28
Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle 📺 Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle 📺 14:28
F.Bahçe'de G.Saray derbisi hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de G.Saray derbisi hazırlıkları sürüyor 14:36
Jesus Navas Sevilla'dan ayrılıyor Jesus Navas Sevilla'dan ayrılıyor 14:37
Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:52
Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! 14:57