Şenol Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerden biri de Şenol Güneş olmuştu. Daha önce 2 kez siyah-beyazlı takımı çalıştıran tecrübeli teknik adamın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
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GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇİYOR
Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, deneyimli çalıştırıcıyla anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.
MK Sport'a konuşan yetkili,"Güney Kore Futbol Federasyonu, milli takım başantrenörlüğü için Şenol Güneş'e öncelik veriyor. Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğü için kararlı. Görüşmeler en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.
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