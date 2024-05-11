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Ali Jasim iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Irak basınından sürpriz bir iddia geldi. IRAQFPG’de yer alan haberde Beşiktaş’ın bonservisi Irak ekibi Al-Kahrbaa Club’de bulunan, şu anda Al-Quwa Al-Jawiya’da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Jasim’le ilgilendiğini öne sürdü. Bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı. Asıl mevkii sol kanat olan genç oyuncu sağ kanat ve santrforda da oynayabiliyor.
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