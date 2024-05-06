Kartal'da hedef belli

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler artık kupaya çevrildi. Yarın 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'nü konuk edecek siyah-beyazlılarda seferberlik ilan edildi. Futbolcular kötü geçen sezonda en azından Türkiye Kupası'nı alarak kendilerini affettirmek istiyor. Aralarında toplantılar düzenleyen siyah-beyazlılarda tecrübeli isimler, gençleri motive ediyor. Siyah-beyazlı yönetim de Ankaragücü maçı için kesenin ağzını açıyor. Hasan Arat ve ekibi finale çıkılması halinde oyunculara özel prim vereceğini ifade etti.