Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya ziyaretinin ardından havalimanında konuştu. Teknik direktör tercihi için önlerinde zaman olduğunu belirten Arat, şunları söyledi: "UEFA, kulüpler, oyuncu ve teknik adamlarla görüşmeler yaptık. Beşiktaş için faydalı bir seyahat oldu. Bizim çok işimiz var. Kupada yarı final... Kupada hedefe giderken, işlerimizi de yapıyoruz. Umarım arzu ettiğimiz sonuçları bir an önce alırız. Temaslarımı arkadaşlarımla paylaşacağım. Mayıs bizim için yoğun geçecek."

PROJELERİNİ İSTEYECEĞİZ

Arat, Nuri Şahin'le görüşme olup olmadığı yönünde yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: "Biz herkesle görüşüyoruz. Spesifik kişilere indirmeyin. Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupa aşamasına gelene kadar resmi bir görüşme düşünmüyoruz. Türkiye'de kupadan sonra resmi görüşmeler yapacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan herkesle görüşüp bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş değişikliğe gitmek zorunda. Bu da teknik direktörün bize vizyon koymasıyla ilgili."